Однокомнатная квартира в скандинавском городке стоит всего 15 тыс. долл. США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Однокомнатная квартира в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" стоит от 383 тыс. грн, что эквивалентно около 15 тыс. долл. по сегодняшнему курсу НБУ (27,33 грн), сообщает УНН.
За такие деньги застройщик предлагает квартиру (Тип 1.3) общей площадью 38,31 квадратных метров (жилая площадь - 15,00 квадратных метров, кухня - 10,95 квадратных метров).
Отметим, что ЖК "Scandia", строительство которого ведется в Броварах, в общем предусматривает 100 жилых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно. Первая очередь вводится в эксплуатацию уже в этом году.
На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.
На первых этажах домов квартиры будут иметь собственную террасу, а на последних - высота потолков достигать 6 м, что позволит реализовать любые дизайнерские фантазии.
Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволят оптимизировать коммунальные платежи.
Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.
Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые не обязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения - специальные помещения на этажах.
В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.
ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавское городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, вул.Богунская.