Одна из лучших теннисисток мира пропустит матч против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ассоциация тенниса Японии назвала состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины, передает УНН.
Детали
Вторая ракетка мира Наоми Осака пропустит противостояние с украинской командой. Кроме Осаки, в состав команды не попали еще две японские теннисистки из топ-100 женского рейтинга WTA - Мисаки Дои и Нао Нибино.
Кроме того, в этом поединке не выступят Шуко Аояма и Эна Шибахара, которые занимают 13-е место в мировом парном рейтинге.
Следовательно, 169 ракетка мира Юки Наито лучшая японская теннисистка, которая будет противостоять сборной Украины. Также в заявку японок вошли: Тихиро Мурамацу (225), Сихо Акита (394) и Химара Сато (785).
Напомним
Украина также объявила заявку на матч сборных против Японии.