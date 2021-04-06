Одна з найкращих тенісисток світу пропустить матч проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Асоціація тенісу Японії назвала склад команди на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України, передає УНН.
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Друга ракетка світу Наомі Осака пропустить протистояння з українською командою. Крім Осаки, до складу команди не потрапили ще дві японські тенісистки із топ-100 жіночого рейтингу WTA - Місакі Дої та Нао Нібіно.
Крім того, в цьому поєдинку не виступлять Шуко Аояма і Ена Шібахара, які посідають 13-те місце у світовому парному рейтингу.
Відтак, 169 ракетка світу Юкі Наіто найкраща японська тенісистка, яка протистоятиме збірній України. Також до заявки японок увійшли: Тіхіро Мурамацу (225), Сіхо Акіта (394) та Хімарі Сато (785).
Нагадаємо
Україна також оголосила заявку на матч збірних проти Японії.