Визначився склад жіночої збірної України з тенісу на матч проти Японії

Деталі

"Жовто-блакитний" прапор на кортах "Elite Tennis Club" 16 – 17 квітня захищатимуть: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катарина Завацька, Людмила Кіченок і Надія Кіченок. Капітан – Михайло Філіма.

Зазначимо, що спочатку поєдинок мав пройти у квітні минулого року в Японії, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021-й. Після того, як Японія закрила кордон, матч перенесли в Україну.

Варто нагадати

Світоліна поступилася першій ракетці світу на "Miami Open".