Визначився склад жіночої збірної України з тенісу на матч проти Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Федерація тенісу України оголосила склад жіночої національної збірної Кубка Біллі Джин Кінг на матч проти Японії, інформує УНН з посиланням на сторінку ФТУ у Facebook.
Деталі
"Жовто-блакитний" прапор на кортах "Elite Tennis Club" 16 – 17 квітня захищатимуть: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катарина Завацька, Людмила Кіченок і Надія Кіченок. Капітан – Михайло Філіма.
Зазначимо, що спочатку поєдинок мав пройти у квітні минулого року в Японії, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021-й. Після того, як Японія закрила кордон, матч перенесли в Україну.
Варто нагадати
Світоліна поступилася першій ракетці світу на "Miami Open".