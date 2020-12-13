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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68495 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90874 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114179 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149370 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198060 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194560 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281540 просмотра

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Одна украинка попала в зачетную зону гонки преследования Кубка мира по биатлону

Одна украинка попала в зачетную зону гонки преследования Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 11248 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования, передает УНН.

За медали от Украины боролись Дарья Блашка, Юлия Джима и Екатерина Бех, однако только Блашке удалось попасть в топ-20. В ее пассиве один промах и почти две минуты отставания от триумфаторки норвежки Ройселанд.

Зато Джима с 5 промахами финишировала только 43-ей, а Бех — 52-я.

Стоит отметить, что серебряную медаль завоевала белоруска Алымбекова +13,9 сек, а третьей стала француженка Симон +17,8 с.

Кроме того, добавим, в общем зачете борьба за лидерство и не думает ослабевать. В топ-тройке Динара Алымбекова, но белоруска пока держится уверенно, навязывая борьбу Маре Олсби Ройселанд и Ханне Эберг. Сейчас первую и третью спортсменку разделяют всего 12 очков. Лучшая из украинок Блашка занимает 20-ю строчку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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