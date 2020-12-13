Одна українка потрапила в залікову зону гонки переслідування Кубку світу з біатлону

За медалі від України боролися Дар’я Блашко, Юлія Джима та Катерина Бех, проте тільки Блашко вдалося потрапити до топ-20. В її пасиві один промах та майже дві хвилини відставання від тріумфаторки норвежки Ройселанд.

Натомість Джима з 5 промахами фінішувала тільки 43-ю, а Бех — 52-га.

Варто відзначити, що срібну медаль виборола білоруска Алімбекова +13,9 с, а третьою стала француженка Сімон +17,8 с.

Крім того, додамо, у загальному заліку боротьба за лідерство і не думає слабшати. У топ-трійці Динара Алімбекова, але білоруска поки тримається впевнено, нав’язуючи боротьбу Маре Олсбе Ройселанд і Ханне Еберг. Зараз першу і третю спортсменку розділяють усього 12 очок. Краща з українок Блашко займає 20-й рядок.