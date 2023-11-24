Одна ракета упала в посадку, а другая - в сады: армия рф атаковала Запорожский район

Враг атаковал ракетами Запорожский район. Как сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, люди и здания не пострадали, передает УНН.

Цитата Рашисты в очередной раз нанесли ракетные удары по территориям Запорожского района. Первая ракета неустановленного типа в 15:38 упала в посадку на территории Матвеевской громады, вторая - в 15:45 в садах на территории Широковской ОТГ - сообщил Малашко.

По словам главы Запорожской ОГА, люди и здания не пострадали.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - резюмировал Малашко.

Ранее

Около 15.00 Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете в направлении Запорожья, а перед этим - в направлении Кривого Рога, призывая немедленно уходить в укрытие.