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Одна ракета упала в посадку, а другая - в сады: армия рф атаковала Запорожский район

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 17:05  •  704 просмотра

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Рашисты в очередной раз нанесли ракетные удары по территориям Запорожского района, обошлось без жертв.

Враг атаковал ракетами Запорожский район. Как сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, люди и здания не пострадали, передает УНН.

Цитата

Рашисты в очередной раз нанесли ракетные удары по территориям Запорожского района. Первая ракета неустановленного типа в 15:38 упала в посадку на территории Матвеевской громады, вторая - в 15:45 в садах на территории Широковской ОТГ 

- сообщил Малашко.

По словам главы Запорожской ОГА, люди и здания не пострадали.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - резюмировал Малашко.

Ранее

Около 15.00 Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете в направлении Запорожья, а перед этим - в направлении Кривого Рога, призывая немедленно уходить в укрытие.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Одна ракета впала у посадку, а інша - в сади: армія рф атакувала Запорізький район
One rocket crashed into a landing zone and the other into gardens: the Russian army attacked Zaporizhzhia district
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