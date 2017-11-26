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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70705 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57169 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65253 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Один из участников боев у Крымского попал в плен

Один из участников боев у Крымского попал в плен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Один из военнослужащих, которого считали загиблив в бою у Крымского, жив, но находится в плену. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 16 отдельный мотопехотный батальон, передает УНН.

"К сожалению, одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя - он попал в плен к русским наемников", - говорится в сообщении.

Также в 16 ОМПБ назвали имя погибшего в бою украинского защитника: "В частности подтверждается, что в неравном бою погиб один боец ​​16 ОМБП, тело которого было доставлено на украинскую сторону. Это младший сержант Денис Кривенко. Информация о трех других военных батальона будет сообщена только после передачи тел и подтверждения их лиц ".

"Кроме этого, в связи с расположением ППД батальона в г.. Глухов, среди его жителей ходят слухи о погибших глуховчан. Среди погибших, пропавших без вести и пленных жителей Глухова нет» - подчеркнули в батальоне.

Напомним, под Крымским произошло боестолкновение , которое продолжалось около восьми часов. Позже стало известно, что двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям .

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