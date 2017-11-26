Один из участников боев у Крымского попал в плен

"К сожалению, одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя - он попал в плен к русским наемников", - говорится в сообщении.

Также в 16 ОМПБ назвали имя погибшего в бою украинского защитника: "В частности подтверждается, что в неравном бою погиб один боец ​​16 ОМБП, тело которого было доставлено на украинскую сторону. Это младший сержант Денис Кривенко. Информация о трех других военных батальона будет сообщена только после передачи тел и подтверждения их лиц ".

"Кроме этого, в связи с расположением ППД батальона в г.. Глухов, среди его жителей ходят слухи о погибших глуховчан. Среди погибших, пропавших без вести и пленных жителей Глухова нет» - подчеркнули в батальоне.

Напомним, под Крымским произошло боестолкновение , которое продолжалось около восьми часов. Позже стало известно, что двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям .