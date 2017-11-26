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Один з учасників боїв біля Кримського потрапив в полон

Один з учасників боїв біля Кримського потрапив в полон

Київ • УНН

 • 15233 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Один з військвослужбовців, якого вважали загиблив в бою біля Кримського, живий, але знаходиться в полоні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє 16 окремий мотопіхотний батальйон, передає УНН.

"На жаль, одному військовослужбовцю батальйону не вдалося вибратися з поля бою - він потрапив у полон до російських найманців" - йдеться у повідомленні.

Також у 16 ОМПБ назвали ім'я загиблого в бою українського захисника: "Зокрема підтверджується, що в нерівному бою поліг один боєць 16 ОМБП , тіло якого було доставлено на українську сторону. Це молодший сержант Денис Кривенко. Інформація щодо трьох інших військових батальйону буде повідомлена тільки після передачі тіл і підтвердження їх осіб".

"Крім цього, у зв’язку з розташуванням ППД батальйону у м. Глухів, серед його мешканців ширяться чутки щодо загиблих глухівчан. Серед загиблих, пропавших безвісти та полонених жителів Глухова немає" - підкреслили у батальйоні.

Нагадаємо, під Кримським сталось бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин. Пізніше стало відомо, що двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів.

Українські Національні Новини

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