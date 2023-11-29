Один шахтер погиб в результате прорыва трубопровода на угольной шахте Собеского в Польше

На юге Польши в угольной шахте имени Собеского, что в городе Явожно, произошла авария. Погиб по меньшей мере один горняк. Об этом пишет PAP, передает УНН.

Детали

Авария на шахте в Явожном произошла на глубине 500 метров около 15:45 по местному времени. По предварительным данным, причиной стал неконтролируемый прорыв трубопровода, который заполняли водой.

Всего в аварии пострадали шесть человек, из них пять работников шахты имени Собеского и один работник сторонней компании сообщил Марцин Маслак, представитель компании-владельца шахты Tauron Wydobycie.

Он уточнил, что трех работников шахты уже подняли на поверхность. Двух пострадавших доставили в больницу, у третьего констатировали смерть. Еще двое остаются в шахте и не выходят на связь.

Продолжается спасательная операция. Компания оказывает психологическую помощь сотрудникам и семьям погибших заверил представитель Tauron Wydobycie.

На трагедию отреагировали президент и премьер Польши, которые выразили свои соболезнования.

Высшее горное управление в Катовице сначала сообщало о четырех погибших в результате аварии.

Контекст

Tauron Wydobycie является третьей крупнейшей горнодобывающей компанией по объемам добычи угля в Польше. На трех шахтах компании работает более 6300 человек.

Согласно официальным данным, с начала года в Польше в результате результате несчастных случаев на шахтах погибло 11 человек, а в прошлом году зафиксировали 36 несчастных случаев на шахтах со смертельным исходом.

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