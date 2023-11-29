Один шахтер погиб в результате прорыва трубопровода на угольной шахте Собеского в Польше

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  119172 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  173854 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  164300 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  163612 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  153884 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  63631 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  152877 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142088 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135770 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
  •  29042 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Новости по теме

Один шахтер погиб в результате прорыва трубопровода на угольной шахте Собеского в Польше

Авария на угольной шахте им. Собеского в Явожно, Польша, вызванная прорывом трубопровода на глубине 500 м, привела к гибели по меньшей мере одного шахтера и ранению пятерых других; спасательные работы продолжаются.

Общество •   •  6334 просмотра
Один шахтер погиб в результате прорыва трубопровода на угольной шахте Собеского в Польше

Французский военный корабль Dixmude начал лечение раненых из Газы в Египте

Французский военный корабль Dixmude, который теперь является плавучим госпиталем вблизи Газы, начал принимать первых пациентов, нуждающихся в неотложной помощи в Эль-Арише, Египет. 40 коек и 80 медицинских работников, среди которых 16 хирургов и шесть педиатров. Франция готова эвакуировать и пролечить в своих больницах до пятидесяти детей из Газы.

Общество •   •  6775 просмотра
Французский военный корабль Dixmude начал лечение раненых из Газы в Египте

Сенат США на следующей неделе рассмотрит законопроекты о помощи Израилю и Украине

На следующей неделе Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи Израилю и Украине, причем лидер большинства Шумер настаивает на двухпартийной поддержке, несмотря на разногласия по финансированию безопасности южной границы США.

Политика •   •  8494 просмотра
Сенат США на следующей неделе рассмотрит законопроекты о помощи Израилю и Украине

Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters

Ожидается, что Путин не будет добиваться мира в Украине до выборов в США в 2024 году, поскольку потенциальная победа Трампа может повлиять на поддержку Киева со стороны Запада, по словам представителя Государственного департамента США.

Политика •   •  11240 просмотра
Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters

Дональд Туск назван самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был назван журналом Politico "Самым влиятельным человеком в Европе" на фоне потенциальных политических изменений в Польше.

Политика •   •  11775 просмотра
Дональд Туск назван самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи

Польша получила все 12 истребителей FA-50 из Южной Кореи за этот год, что усиливает возможности ее военно-воздушных сил. В будущем ожидаются дальнейшие поставки.

Политика •   •  13756 просмотра
Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи

Оккупанты не ликвидируют последствия непогоды на временно оккупированных территориях - Центр сопротивления

Оккупанты на временно оккупированных территориях пытаются справиться с последствиями непогоды из-за нехватки персонала, из-за чего многие населенные пункты остались без света.

Политика •   •  12786 просмотра
Оккупанты не ликвидируют последствия непогоды на временно оккупированных территориях - Центр сопротивления

Украинские водители заблокировали дороги в Польше в знак протеста против перекрытия границы

Украинские водители организовали акцию протеста в Польше, заблокировав дороги и вызвав пробки в Медыке в ответ на предыдущие протесты польских водителей. Протесты оставались мирными и были сосредоточены на ответных действиях против польских водителей, которые блокировали украинские грузовики.

Общество •   •  12476 просмотра
Украинские водители заблокировали дороги в Польше в знак протеста против перекрытия границы

Молдова лишила гражданства пророссийского лидера Александра Калинина

Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства пророссийского лидера Александра Калинина за вербовку в вооруженные силы иностранного государства, что является незаконным согласно молдавскому законодательству. Калин, который поддерживает вторжение России в Украину, также находится под санкциями ЕС и Канады за попытки дестабилизировать Молдову.

Политика •   •  12233 просмотра
Молдова лишила гражданства пророссийского лидера Александра Калинина

Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года - Reuters

Министр иностранных дел Турции сообщил НАТО, что членство Швеции в НАТО может быть ратифицировано до конца года при условии одобрения внутри страны и дополнительных антитеррористических мер со стороны Швеции.

Политика •   •  11814 просмотра
Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года - Reuters