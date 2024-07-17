Киев • УНН
В результате российских обстрелов 13 населенных пунктов Донецкой области погиб один мирный житель, семеро получили ранения, повреждены 73 гражданских объекта, в том числе жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
Российские войска за прошедшие сутки, 16 июня, обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, били управляемыми бомбами и открывали огонь из РСЗО "Ураган" и артиллерии. В результате вражеских ударов за сутки один гражданский погиб, еще семеро - получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
По данным правоохранителей, войска рф совершили 2516 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Оккупанты сосредоточили огонь на 13 населенных пунктах: городах Покровск, Украинск, поселках Новоэкономическое, Северное, Щербиновка, Ямполь, селах Бурлацкое, Ильинка, Катериновка, Нелиповка, Островское, Раздольное, Старая Николаевка.
Повреждены 73 гражданских объекта - 39 жилых домов, учебное заведение, дом культуры, нежилые помещения, критическая инфраструктура, гаражи, автомобили.
Кроме того, как сообщается, поступила информация о двух мирных жителях, раненых 15 июля, - в Нью-Йорке и Нелиповке.