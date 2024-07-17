Российские войска за прошедшие сутки, 16 июня, обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, били управляемыми бомбами и открывали огонь из РСЗО "Ураган" и артиллерии. В результате вражеских ударов за сутки один гражданский погиб, еще семеро - получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

По данным правоохранителей, войска рф совершили 2516 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Оккупанты сосредоточили огонь на 13 населенных пунктах: городах Покровск, Украинск, поселках Новоэкономическое, Северное, Щербиновка, Ямполь, селах Бурлацкое, Ильинка, Катериновка, Нелиповка, Островское, Раздольное, Старая Николаевка.

Повреждены 73 гражданских объекта - 39 жилых домов, учебное заведение, дом культуры, нежилые помещения, критическая инфраструктура, гаражи, автомобили.

По Покровску россияне ударили тремя управляемыми бомбами "УМПБ Д-30 СН" - ранили четырех жителей, повредили 25 частных домов, нежилое помещение, газопровод.

В Северном в результате вражеских обстрелов погиб гражданский человек, еще один получил ранения.

Из РСЗО «Ураган» и артиллерии оккупанты накрыли Украинск - травмирован человек, повреждены 6 многоквартирных домов, 30 гаражей, гражданские авто.



Есть раненый в Ильинце.



Кроме того, как сообщается, поступила информация о двух мирных жителях, раненых 15 июля, - в Нью-Йорке и Нелиповке.