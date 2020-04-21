Один из европейских футбольных чемпионатов стартует в начале мая

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 43457 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 87176 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103169 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129283 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129538 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173481 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121989 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104951 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Один из европейских футбольных чемпионатов стартует в начале мая

Один из европейских футбольных чемпионатов стартует в начале мая

Киев  •  УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Новый сезон чемпионата Фарерских островов по футболу начнется 9 мая. Об этом сообщает NRK, передает УНН.

Сначала старт чемпионата планировался 8 марта, однако коронавирус внес изменения в планы. Будущий старт элитного дивизиона по футболу на островах будет дан 9 мая.

"Нам очень повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением вируса, чтобы снова вернуться к футболу. Думаю, это хорошо для фарерского футбола, мы можем получить немного дополнительного внимания", - поделился своим мнением футболист клуба "КИ Клаксвик" Оле Эрик Мидтскоген.

Примечательно, что сейчас на Фарерских островах нет ни одной смерти от коронавирусной инфекции.

Справка: Фарерские острова получили членство ФИФА 2 июля 1988 года, а 18 апреля 1990 года присоединились к УЕФА. После этого Фарерские острова стали принимать участие в официальных международных соревнованиях, проводимых этими организациями.

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