Один из европейских футбольных чемпионатов стартует в начале мая
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Новый сезон чемпионата Фарерских островов по футболу начнется 9 мая. Об этом сообщает NRK, передает УНН.
Сначала старт чемпионата планировался 8 марта, однако коронавирус внес изменения в планы. Будущий старт элитного дивизиона по футболу на островах будет дан 9 мая.
"Нам очень повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением вируса, чтобы снова вернуться к футболу. Думаю, это хорошо для фарерского футбола, мы можем получить немного дополнительного внимания", - поделился своим мнением футболист клуба "КИ Клаксвик" Оле Эрик Мидтскоген.
Примечательно, что сейчас на Фарерских островах нет ни одной смерти от коронавирусной инфекции.
Справка: Фарерские острова получили членство ФИФА 2 июля 1988 года, а 18 апреля 1990 года присоединились к УЕФА. После этого Фарерские острова стали принимать участие в официальных международных соревнованиях, проводимых этими организациями.