Один із європейських футбольних чемпіонатів стартуватиме на початку травня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Новий сезон чемпіонату Фарерських островів з футболу розпочнеться 9 травня. Про це повідомляє NRK, передає УНН.
Спочатку старт чемпіонату планувався 8 березня, проте коронавірус вніс зміни в плани. Майбутній старт елітного дивізіону з футболу на островах буде даний 9 травня.
"Нам дуже пощастило, що ми так швидко взяли під контроль ситуацію з поширенням вірусу, щоб знову повернутися до футболу. Думаю, це добре для фарерського футболу, ми можемо отримати трохи додаткової уваги", - поділився своєю думкою футболіст клубу "КІ Клаксвік" Оле Ерік Мідтскоген.
Примітно, що наразі в Фарерських островах немає жодної смерті від коронавірусної інфекції.
Довідка: Фарерські острови отримали членство ФІФА 2 липня 1988 року, а 18 квітня 1990 року приєдналися до УЄФА. Після цього Фарерські острови стали брати участь в офіційних міжнародних змаганнях, що проводяться цими організаціями.