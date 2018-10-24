Один из топ-клубов Англии нацелился на трансфер полузащитника "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Лондонский “Тоттенхэм” рассматривает возможность усиления своего состава кандидатурой футболиста сборной Украины и киевского “Динамо” Виктора Цыганкова, сообщает УНН со ссылкой на британское издание Teamtalk.
Издание утверждает, что “украинский бриллиант” (так его называет британский ресурс) является одним из любимцев главного тренера “шпор” М.Почеттино. Аргентинский тренер уже якобы дал добро на трансфер 20-летнего игрока. Сами лондонцы готовы выложить за спортсмена сумму в районе 18 млн. Фунтов.
Кроме того, за украинским талантливым футболистом следят и другие топ-клубы Европы, среди которых “Бавария”, “Барселона”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль”. Однако пока только “Тоттенхэм” намерен осуществить переход Цыганкова в январе 2019 года.
Отметим, “Тоттенхэм” стал единственным клубом АПЛ, который не получил ни одного игрока в последнем летнем межсезонье.
Примечательно, что “Тоттенхэм” является 8-кратным обладателем Кубка Англии, 7-миразовмы Суперкубке Англии, а также обладателем двух Кубков УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.