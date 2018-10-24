Один із топ-клубів Англії націлився на трансфер півзахисника "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Лондонський “Тотенхем” розглядає можливість підсилення свого складу кандидатурою футболіста збірної України та київського “Динамо” Віктора Циганкова, повідомляє УНН з посиланням на британське видання Teamtalk.
Видання стверджує, що “український діамант” (так його називає британський ресурс) є одним із улюбленців головного тренера “шпор” М.Почеттіно. Аргентинський тренер вже нібито дав добро на трансфер 20-річного гравця. Самі лондонці готові викласти за спортсмена суму в районі 18 млн. фунтів.
Окрім того, за українським талановитим футболістом стежать й інші топ-клуби Європи, серед яких “Баварія”, “Барселона”, “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед” і “Ліверпуль”. Однак поки тільки “Тотенхем” має намір здійснити перехід Циганкова в січні 2019 року.
Зазначимо, “Тотенхем” став єдиним клубом АПЛ, який не отримав жодного гравця в крайньому літньому міжсезонні.
Примітно, що “Тотенхем” є 8-разовим володарем Кубку Англії, 7-миразовми Суперкубку Англії, а також володарем двох Кубків УЄФА та Кубку володарів кубків УЄФА.