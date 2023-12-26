Один из крупнейших банков Франции в ближайшее время продаст свой бизнес в России

Один из крупнейших банков Франции Societe Generale вскоре продаст свой бизнес в россии и покинет рынок страны-агрессора. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Societe Greenerale может завершить свой уход из России, продав доли в некоторых крупнейших компаниях страны на сумму около 75 миллионов долларов своему бывшему местному подразделению ПАО "Росбанк".

Отмечается, что путин в воскресенье утвердил указ, позволяющий "Росбанку" выкупать российские акции у французского банка.

В портфель входят небольшие пакеты акций крупнейших компаний страны, таких как ПАО "Газпром", производитель рафинированного никеля ПАО "ГМК "Норильский никель", нефтяные компании ПАО "Лукойл" и ПАО "Роснефть" и еще 20 холдингов.

К сведению

российский олигарх владимир потанин ранее купил долю Societe Generale в "Росбанке". Позже миллиардер попал под санкции США и Великобритании. Британии.

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