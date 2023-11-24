Одесскую область ожидает значительное похолодание и осадки: Кипер рассказал о подготовке региона к ухудшению погоды
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют значительное похолодание и осадки в Одесской области. В связи с этим глава ОГА Олег Кипер провел совещание по ликвидации последствий непогоды
С 26 ноября синоптики прогнозируют значительное похолодание и осадки в Одесской области. В связи с этим глава ОГА Олег Кипер провел совещание совместно с главами районных администраций, руководителями экстренных и дорожных служб по ликвидации последствий непогоды, передает УНН.
Детали
Так, по словам Кипера, сейчас в регионе подготовлено:
- 307 единиц снегоуборочной техники, еще 58 нуждаются в подготовке;
- 190 т. горюче-смазочных материалов;
- 22 025 т. песка;
- 3 476 т. соли технической.
Кроме того, по словам Кипера, в случае необходимости будут развернуты Пункты несокрушимости. Также подготовлено 1468 генераторов для объектов социальной сферы (больницы, садики, школы и др.)
Глава ОВА призвал водителей и пешеходов быть осмотрительными на дорогах Одесской области. Простые правила ("переобуть колеса", снизить скорость) могут спасти жизнь, подчеркнул он.
"Также прошу наших коммунальщиков сработать четко и слаженно. От вашей работы будет зависеть очень многое. Не забывайте и о наших Героях. Им сейчас тяжелее всего и холоднее всего. От больших волонтерских дел до простого теплого "спасибо" - им это очень важно", - резюмировал Кипер
Одесскую область ожидает значительное похолодание и осадки: Кипер рассказал о подготовке региона к ухудшению погоды
Синоптики прогнозируют значительное похолодание и осадки в Одесской области. В связи с этим глава ОГА Олег Кипер провел совещание по ликвидации последствий непогоды
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