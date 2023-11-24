Одесскую область ожидает значительное похолодание и осадки: Кипер рассказал о подготовке региона к ухудшению погоды

С 26 ноября синоптики прогнозируют значительное похолодание и осадки в Одесской области. В связи с этим глава ОГА Олег Кипер провел совещание совместно с главами районных администраций, руководителями экстренных и дорожных служб по ликвидации последствий непогоды, передает УНН.

Детали

Так, по словам Кипера, сейчас в регионе подготовлено:

- 307 единиц снегоуборочной техники, еще 58 нуждаются в подготовке;

- 190 т. горюче-смазочных материалов;

- 22 025 т. песка;

- 3 476 т. соли технической.

Кроме того, по словам Кипера, в случае необходимости будут развернуты Пункты несокрушимости. Также подготовлено 1468 генераторов для объектов социальной сферы (больницы, садики, школы и др.)

Глава ОВА призвал водителей и пешеходов быть осмотрительными на дорогах Одесской области. Простые правила ("переобуть колеса", снизить скорость) могут спасти жизнь, подчеркнул он.

"Также прошу наших коммунальщиков сработать четко и слаженно. От вашей работы будет зависеть очень многое. Не забывайте и о наших Героях. Им сейчас тяжелее всего и холоднее всего. От больших волонтерских дел до простого теплого "спасибо" - им это очень важно", - резюмировал Кипер