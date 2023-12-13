Одесский отряд морской охраны проiшёл тренировки по протоколу TCCС
Киев • УНН
Личный состав Одесского отряда Морской охраны прошел интенсивные тренировки по тактической медицине по протоколам TCCP для повышения своей боевой готовности. Они отрабатывали реалистичные сценарии, в частности, оказание медицинской помощи и эвакуацию раненых во время обстрела.
Морские пограничники прошли тренинг по тактической медицине по протоколу ТССС (Tactical Сombat СаѕцаІту Саге-Medical Personal - ред.). В течение нескольких недель бойцы Одесского отряда Морской охраны совершенствовали уровень боевой и тактической подготовки. О том как прошли учения сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.
"На таких тренингах мы не только доводим до автоматизма наши навыки по такмеду, но и оттачиваем действия и координацию каждого в различных условиях обстановки. Ситуация в бою может меняться мгновенно и каждый из нас физически и психологически должен быть готов к любым условиям. Поэтому, чтобы всегда иметь высокий уровень навыков и готовности, осваиваем новые методики, тренируемся днем и ночью, несмотря на сложные погодные условия",
Детали
Коммуникационщики Госпогранслужбы рассказали, что во время учений бойцы отрабатывали навыки по различным сценариям, максимально приближенные к условиям реальных боевых действий. Они добирались до раненых, выявляли заминированные позиции, оказывали медицинскую помощь, просчитывали самые безопасные пути и способы эвакуации раненых из зоны обстрела в безопасное место.
Также нарабатывали навыки и умения во время передвижения по водоемам на плавсредствах, с ведением огня, десантированием на берег и эвакуацией раненых с побережья. Поэтому, на уровне с отработкой навыков ведения ближнего боя, они занимались тактической медициной и практиковались в планировании миссий и действий в экстремальных условиях. Государственная пограничная служба Украины будет продолжать и в дальнейшем реформироваться по стандартам ЕС и НАТО.
Одесский отряд морской охраны проiшёл тренировки по протоколу TCCС
Личный состав Одесского отряда Морской охраны прошел интенсивные тренировки по тактической медицине по протоколам TCCP для повышения своей боевой готовности. Они отрабатывали реалистичные сценарии, в частности, оказание медицинской помощи и эвакуацию раненых во время обстрела.
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