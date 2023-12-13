Одесский отряд морской охраны проiшёл тренировки по протоколу TCCС

Морские пограничники прошли тренинг по тактической медицине по протоколу ТССС (Tactical Сombat СаѕцаІту Саге-Medical Personal - ред.). В течение нескольких недель бойцы Одесского отряда Морской охраны совершенствовали уровень боевой и тактической подготовки. О том как прошли учения сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

"На таких тренингах мы не только доводим до автоматизма наши навыки по такмеду, но и оттачиваем действия и координацию каждого в различных условиях обстановки. Ситуация в бою может меняться мгновенно и каждый из нас физически и психологически должен быть готов к любым условиям. Поэтому, чтобы всегда иметь высокий уровень навыков и готовности, осваиваем новые методики, тренируемся днем и ночью, несмотря на сложные погодные условия", - цитирует пресс-служба ГПСУ слова "Гранита", командира спецподразделения пограничников.

Детали

Коммуникационщики Госпогранслужбы рассказали, что во время учений бойцы отрабатывали навыки по различным сценариям, максимально приближенные к условиям реальных боевых действий. Они добирались до раненых, выявляли заминированные позиции, оказывали медицинскую помощь, просчитывали самые безопасные пути и способы эвакуации раненых из зоны обстрела в безопасное место.

Также нарабатывали навыки и умения во время передвижения по водоемам на плавсредствах, с ведением огня, десантированием на берег и эвакуацией раненых с побережья. Поэтому, на уровне с отработкой навыков ведения ближнего боя, они занимались тактической медициной и практиковались в планировании миссий и действий в экстремальных условиях. Государственная пограничная служба Украины будет продолжать и в дальнейшем реформироваться по стандартам ЕС и НАТО.