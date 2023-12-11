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Одесская область: семья с двумя детьми отравилась угарным газом, их госпитализировали

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 14:42  •  18200 просмотра

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В доме следов пожара не обнаружено. Вероятная причина отравления - недостаток конструкции дымохода печного отопления.

В Одесской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом. Как сообщили в ГСЧС, пострадавших госпитализировали в реанимацию, передает УНН.

По данным спасателей, четыре человека (мужчина 1981 и женщина 1980 года рождения; двое детей - 2006 и 2021 года рождения) госпитализированы в реанимационное отделение одной из больниц г. Татарбунары с отравлением угарным газом.

В доме следов пожара не обнаружено. Вероятная причина отравления - недостаток конструкции дымохода печного отопления.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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