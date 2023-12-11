Одесская область: семья с двумя детьми отравилась угарным газом, их госпитализировали

Предали Украину и воевали против ВСУ: двум боевикам сообщили о подозрении

Оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений южного военного округа вооруженных сил России. По данным военной контрразведки СБУ, один из них входил в группу террориста Безлера, где занимал "должность" пулеметчика.