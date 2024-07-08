Одесская область готова принять в областные и городские медицинские учреждения детей из "Охматдета". Сейчас готовы не менее 200 койко-мест, при необходимости их количество будет увеличено. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Страшный день для всей страны: Киев, Кривой Рог, Днепр, Славянск, Краматорск. Жилые дома, предприятия, детская больница...десятки погибших и раненых.

Невозможно смотреть без слез на кадры из "Охматдета", куда попала одна из ракет террористов. Самая большая детская больница в стране, где ежедневно спасают десятки маленьких жизней - сегодня в крови и руинах. Одесская область готова принять в областные и городские медицинские учреждения детей из "Охматдета". Сейчас готовы как минимум 200 койко-мест. Но при необходимости примем столько, сколько нужно. Всем необходимым медучреждения обеспечены.

Одесская область рядом, несмотря на все", - пишет он.

Напомним, сегодня враг нанес ракетный удар по столице. На данный момент известно о 17 погибших.