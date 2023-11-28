Одесская область продолжает оправляться после непогоды: людям возвращают свет в дома
Киев • УНН
В Одесской области работают над восстановлением электроснабжения и расчисткой снега после сильного шторма, оставившего многие районы без света.
Из-за непогоды, которая бушевала на днях в Одесской области, сотни городов и поселков остались без электроснабжения. Власти региона продолжают делать все возможное, чтобы преодолеть последствия снежной бури и как можно быстрее вернуть регион к нормальной жизни. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В связи с тяжелыми последствиями непогоды, которая бушевала у нас два дня, во многих населенных пунктах по сей день отсутствует электроснабжение. Энергетики ДТЭК вторые сутки подряд непрерывно ремонтируют поврежденные линии. Службы и коммунальщики продолжают расчищать труднодоступные места от сугробов, чтобы энергетики могли как можно быстрее добраться до мест аварий. Уже удалось вернуть электроэнергию в сотни городов и поселков. Делаем все возможное и невозможное, чтобы преодолеть последствия снежной бури и как можно быстрее восстановить нормальную жизнь в регионе. Вся критическая инфраструктура области работает в штатном режиме
Напомним
По состоянию на утро 28 ноября силами спасательных групп из снежных ловушек в Одесской области уже эвакуировано 2498 человек, из них 162 ребенка. Кроме того, отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорой помощи. "С начала непогоды (26.11) из снежного плена освобождены все заложники сугробов. Сейчас спасатели оказывают помощь нескольким людям, которые забуксовали на автомобилях уже сегодня утром", - сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Одесская область продолжает оправляться после непогоды: людям возвращают свет в дома
В Одесской области работают над восстановлением электроснабжения и расчисткой снега после сильного шторма, оставившего многие районы без света.
Генсек НАТО: нужно быть готовыми к усилению боев и воздушных и ракетных атак на города Украины
Нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Об этом заявил на пресс-конференции в среду Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Правительство дополнительно выделило более 37 млн грн для выплат педагогам зарплаты в шести областях
Правительство Украины перераспределяет 37,5 млн грн для обеспечения полной выплаты заработной платы учителям в шести областях, чтобы не допустить задолженности по выплате заработной платы до конца года.
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
63 человека, в том числе 2 детей, получили травмы в Киеве из-за гололедицы; один человек также пострадал от переохлаждения.
Исключение для лаврова: Болгария временно откроет воздушное пространство для российских самолетов
Болгария разрешила самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова войти в свое воздушное пространство для участия во встрече ОБСЕ в Северной Македонии, несмотря на санкции ЕС. Исключение является временным, сроком до 72 часов, и не распространяется на членов делегации, которые находятся под санкциями.
Украина утвердила концепцию модернизации в секторе теплоснабжения
Правительство Украины одобрило концепцию программы модернизации производителей тепловой энергии, целью которой является ремонт инфраструктуры и уменьшение потерь тепла до 11% до 2030 года.
Украина утвердила программу модернизации в секторе теплоснабжения
Правительство Украины утвердило программу модернизации теплоэнергетического сектора, которая предусматривает ремонт 3 000 км теплосетей и установку 35 000 индивидуальных тепловых пунктов до 2030 года, что позволит сократить потери тепла на 11%.
СБУ показала фото возвращенного в Украину "скифского золота" и назвала его стоимость
Украина вернула коллекцию "скифского золота" стоимостью $1,5 млн после десятилетней судебной тяжбы. СБУ показала фото.
Руководитель пограничной полиции Румынии уволен после того, как осужденный мэр сбежал из страны
Глава пограничной полиции Румынии Виктор Штефан Иваску был уволен после того, как мэр города Бая-Маре Каталин Керекеску, осужденный за взяточничество, сбежал из страны за несколько часов до вынесения ему приговора.
В Финляндии снесут здание консульства рф в Турку и построят на его месте детский сад
Финский город Турку покупает бывшее российское консульство за 1,6 миллиона евро, чтобы снести его и построить детский сад.