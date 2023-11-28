Одесская область продолжает оправляться после непогоды: людям возвращают свет в дома

Из-за непогоды, которая бушевала на днях в Одесской области, сотни городов и поселков остались без электроснабжения. Власти региона продолжают делать все возможное, чтобы преодолеть последствия снежной бури и как можно быстрее вернуть регион к нормальной жизни. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В связи с тяжелыми последствиями непогоды, которая бушевала у нас два дня, во многих населенных пунктах по сей день отсутствует электроснабжение. Энергетики ДТЭК вторые сутки подряд непрерывно ремонтируют поврежденные линии. Службы и коммунальщики продолжают расчищать труднодоступные места от сугробов, чтобы энергетики могли как можно быстрее добраться до мест аварий. Уже удалось вернуть электроэнергию в сотни городов и поселков. Делаем все возможное и невозможное, чтобы преодолеть последствия снежной бури и как можно быстрее восстановить нормальную жизнь в регионе. Вся критическая инфраструктура области работает в штатном режиме - написал он.

Напомним

По состоянию на утро 28 ноября силами спасательных групп из снежных ловушек в Одесской области уже эвакуировано 2498 человек, из них 162 ребенка. Кроме того, отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорой помощи. "С начала непогоды (26.11) из снежного плена освобождены все заложники сугробов. Сейчас спасатели оказывают помощь нескольким людям, которые забуксовали на автомобилях уже сегодня утром", - сообщил глава ОВА Олег Кипер.