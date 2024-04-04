Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с жителями разрушенных 2 марта российским дроном квартир в Одессе, передает УНН.

Он рассказал, что сейчас для 12 владельцев в системе "Дія" уже сформированы сертификаты на компенсацию за уничтоженное имущество.

Вскоре одесситы выберут себе недвижимость и смогут переехать в новое жилье. Что касается еще шести семей-владельцев разрушенных квартир - продолжаются юридические процессы оформления компенсации. Со своей стороны оказываем всю необходимую помощь. На связи 24/7 - пишет Кипер.

Глава облгосадминистрации поблагодарил профильное Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и лично Александра Кубракова за оперативное реагирование на просьбу пересмотреть коэффициенты выплат за уничтоженное имущество.

"Это позволило ускорить все процессы. Спасибо городской власти за оперативную и слаженную работу, за круглосуточную поддержку пострадавших людей. Также благодарен жителям разрушенных квартир за выдержку и несокрушимость", - пишет Кипер.

Напомним, после взрывов в Одессе в ночь на 2 марта погибли 12 человек, среди них - пятеро детей.