"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Очередной фейк рф: в харьковской школе ученики делают куклы вуду, чтобы навести на россиян порчу
Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер
Одесситы, пострадавшие от российской атаки 2 марта, вскоре получат новое жилье и компенсацию за разрушенное имущество: 12 владельцам уже сформированы соответствующие сертификаты в системе "Дія".
Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу
Президент Франции осудил "барочные и угрожающие комментарии" россии после переговоров между министрами обороны Франции и РФ.
Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила скептицизм относительно плана Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании 5-летнего фонда на 100 миллиардов евро для помощи Украине в борьбе с россией, ссылаясь на потенциальное дублирование с существующими механизмами финансирования ЕС.
россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления
россияне открыли в оккупированном Мариуполе очередное полицейское учебное заведение, где будут учиться 400 студентов, нарушая международное гуманитарное право.
"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону
Как заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, члены НАТО должны срочно увеличить свои оборонные расходы сверх целевого показателя в 2% ВВП, чтобы укрепить оборону в нынешнем "довоенном мире".
Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией
Финляндия решила оставить пункты пропуска на сухопутной границе с россией закрытыми "до дальнейшего уведомления" после 14 апреля из-за высокого риска возобновления и расширения миграции, что представляет угрозу национальной безопасности и общественному порядку.
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие, считает эксперт Олег Жданов.
Общий долг на рынке электроэнергии составляет около 53 млрд гривен - Кудрицкий
Общий долг между различными участниками рынка электроэнергии несколько уменьшился и составляет около 53 млрд грн, при этом долг на балансирующем рынке достигает более 31 млрд грн.
Очередной фейк рф: в харьковской школе ученики делают куклы вуду, чтобы навести на россиян порчу
российские пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию, что харьковские школьники изготавливали куклы вуду, чтобы навести порчу на россиян, тогда как на самом деле они посещали мастер-класс по изготовлению традиционных украинских кукол-мотанок.
Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев
В разных школах Мариуполя было выявлено более 10 случаев заболевания холерой, что вызывает беспокойство относительно потенциальной эпидемии.