Одесский штаб территориальной обороны разместят в волонтерском центре
Киев • УНН
ОДЕССА. 15 февраля. УНН. Штаб территориальной обороны Одесской области разместится в бывшем здании областного военкомата на Канатной, 35, где сейчас работает волонтёрский центр. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии горсовета 15 февраля, передает УНН.
Штаб организован в рамках целевой программы содействия подразделениям территориальной обороны и различным добровольческим формированиям на 2022-2023 годы. Программа оценивается в 20,7 млн грн, выделяемых из бюджета Одессы.
Как стало известно в ходе сессии, в 2022 году по этой программе выделяются 6,7 миллиона гривен, остальные же будут выделены в следующем.