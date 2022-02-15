Одеський штаб територіальної оборони розмістять у волонтерському центрі
Київ • УНН
ОДЕСА. 15 лютого. УНН. Штаб територіальної оборони Одеської області розміститься в колишній будівлі обласного військкомату на Канатній, 35, де зараз працює волонтерський центр. Про це стало відомо під час позачергової сесії міськради 15 лютого, передає УНН.
Штаб організовано в межах цільової програми сприяння підрозділам територіальної оборони та різним добровольчим формуванням на 2022-2023 роки. Програма оцінюється в 20,7 млн грн, що виділяються з бюджету Одеси.
Як стало відомо під час сесії, у 2022 році за цією програмою виділяються 6,7 мільйона гривень, інші ж будуть виділені в наступному.