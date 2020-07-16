Одесский детдом "Жемчужинка" закрывается на обсервацию: COVID-19 заболело 15 детей

"После того, как заболел один из сотрудников одесского детского дома "Жемчужинка", было проведено тестирование абсолютно всех причастных к деятельности данного заведения, более 70 тестов. И среди всех выявлено, что носителем вируса является 15 детей и 2 взрослых. Несмотря на то, что абсолютно все они чувствуют себя удовлетворительно и никаких признаков респираторных заболеваний не имеют - было сегодня принято решение об изоляции тех, у кого обнаружено данный вирус, и кроме того - все заведение перейдет в режим обсервации и будет работать в таком, закрытом, режиме, когда дети и сотрудники будут находиться внутри данного заведения", - сказала Елена Буйневич.

Она отметила, что они будут обеспечены абсолютно всем необходимым.

"В первую очередь - медицинским обследованием и пристальным вниманием, продуктами питания, средствами личной гигиены, средствами дезинфекции и всеми необходимыми профилактическими средствами, которые рекомендованы сегодня Министерством здравоохранения. Здоровье детей, в первую очередь, ну и конечно, и взрослых, будет находиться под таким, пристальным вниманием наших медиков", - добавила Елена Буйневич.

Напомним, в Винницкой области произошла вспышка COVID-19 в интернате для престарелых и инвалидов.