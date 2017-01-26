Одесситы обнаружили останки человека в центральной части города
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Одессе жители города сообщили полиции о найденных останках человека в центральной части города, вблизи Потемкинской лестницы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
Сегодня, 26 января в 14:16 в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что под Потемкинской лестницей, со стороны улицы Приморской, найдены скелетированные останки человека.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в Одессе.
Информация проверяется, проводятся первоочередные следственные действия.