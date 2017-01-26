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Одесити виявили рештки людини в центральній частині міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. В Одесі жителі міста повідомили поліцію про знайдені скелетовані рештки людини в центральній частині міста, поблизу Потьомкінських сходів. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Одеської області.

Сьогодні, 26 січня о 14:16 до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під Потьомкінськими сходами, з боку вулиці Приморської, знайдено скелетовані рештки людини.

На місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції в Одесі.

Інформація перевіряється, проводяться першочергові слідчі дії.

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