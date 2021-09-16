Одессит 5 лет насиловал девушек и детей: дело передано в суд

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 120919 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 115968 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114043 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Одесские полицейские передали в суд дело задержанного весной 52-летнего жителя города. Правоохранители доказали 26 фактов половых преступлений в отношении девушек, некоторые из которых - несовершеннолетние, пишет УНН.

Следователи установили, что преступлениями мужчина занимался с 2016-го по 2021 год. Злоумышленник обычно действовал по одной схеме: знакомился в соцсетях с девочками-подростками, представляясь молодым парнем, выпрашивал у них интимные фото, а затем начинал шантажировать, добиваясь личной встречи.

Запугиваниями добивался от жертв, чтобы они держали их “свидания” в секрете, а сам иногда снимал сцены их интимных отношений на мобильный телефон.

Разоблачили и задержали его после того, как одна из девочек рассказала обо всем матери. Теперь мужчину обвиняют сразу по трем статьям — изнасилование, развращение несовершеннолетних и изготовление порнографии.

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