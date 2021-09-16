Одессит 5 лет насиловал девушек и детей: дело передано в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Одесские полицейские передали в суд дело задержанного весной 52-летнего жителя города. Правоохранители доказали 26 фактов половых преступлений в отношении девушек, некоторые из которых - несовершеннолетние, пишет УНН.
Следователи установили, что преступлениями мужчина занимался с 2016-го по 2021 год. Злоумышленник обычно действовал по одной схеме: знакомился в соцсетях с девочками-подростками, представляясь молодым парнем, выпрашивал у них интимные фото, а затем начинал шантажировать, добиваясь личной встречи.
Запугиваниями добивался от жертв, чтобы они держали их “свидания” в секрете, а сам иногда снимал сцены их интимных отношений на мобильный телефон.
Разоблачили и задержали его после того, как одна из девочек рассказала обо всем матери. Теперь мужчину обвиняют сразу по трем статьям — изнасилование, развращение несовершеннолетних и изготовление порнографии.