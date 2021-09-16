Одесит 5 років ґвалтував дівчат і дітей: справа передана до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Одеські поліцейські передали в суд справу затриманого навесні 52-річного жителя міста. Правоохоронці довели 26 фактів статевих злочинів стосовно дівчат, деякі з яких - неповнолітні, пише УНН.
Слідчі встановили, що злочинами чоловік займався з 2016-го по 2021 рік. Зловмисник зазвичай діяв за однією схемою: знайомився в соціальних мережах з дівчатками-підлітками, представляючись молодим хлопцем, випрошував у них інтимні фото, а потім починав шантажувати, домагаючись особистої зустрічі.
Залякуваннями домагався від жертв, щоб вони тримали їх "побачення" в секреті, а сам іноді знімав сцени їх інтимних відносин на мобільний телефон.
Викрили та затримали його після того, як одна з дівчаток розповіла про все матері. Тепер чоловіка звинувачують відразу за трьома статтями - зґвалтування, розбещення неповнолітніх та виготовлення порнографії.