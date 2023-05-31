Возглавил оккупационное "министерство" на Херсонщине: СБУ арестовала активы еще одного депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество на 500 млн грн бывшего депутата Херсонского облсовета, который возглавил оккупационное "министерство сельского хозяйства и рыболовства" на временно захваченной части региона. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Как отмечается, решение суда касается активов предателя и членов его семьи. Таким образом, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины.
Кроме того, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках. Общая сумма заблокированных активов составляет 500 млн грн.
По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсонщины одним из первых поддержал российских захватчиков.
"Гауляйтер Сальдо лично предложил ему руководящую должность в местной оккупационной администрации. Также он назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции". На этой "должности" он организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в россию", - сообщает СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Отмечается, что при этом его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Еще часть имущества фигуранта, которая сейчас находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Махинации с топливом на "Укрспирте" на 55 млн гривен: использованы 7 человек