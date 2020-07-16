Главе "Нацкорпусу" в Николаеве сожгли машину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Николаеве подожгли автомобиль председателя областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря. Полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
Так, 15 июля около 3:30 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Малая Морская горит транспортное средство.
"Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля Volvo, которые, с целью установления причин пожара, будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.
Также следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".
Кроме того, Денис Янтарь на своей странице в Facebook высказал несколько предположений о причинах поджога.
"У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет. По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по другому..." - написал он.
Напомним, в Одессе адвокату подожгли автомобиль.