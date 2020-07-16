Главе "Нацкорпусу" в Николаеве сожгли машину

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 70285 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104292 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109190 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137310 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111912 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133396 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102408 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102642 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104880 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102198 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Главе "Нацкорпусу" в Николаеве сожгли машину

Главе "Нацкорпусу" в Николаеве сожгли машину

Киев  •  УНН

 • 13206 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Николаеве подожгли автомобиль председателя областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря. Полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Так, 15 июля около 3:30 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Малая Морская горит транспортное средство.

"Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля Volvo, которые, с целью установления причин пожара, будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Также следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".

Кроме того, Денис Янтарь на своей странице в Facebook высказал несколько предположений о причинах поджога.

"У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет. По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по другому..." - написал он.

Напомним, в Одессе адвокату подожгли автомобиль.

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