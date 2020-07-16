Очільнику “Нацкорпусу” в Миколаєві спалили автівку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Миколаєві підпалили автомобіль голови обласного осередку партії “Національний корпус” Дениса Янтаря. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.
Так, 15 липня близько 3:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Мала Морська горить транспортний засіб.
“Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили фрагменти горіння автомобіля Volvo, які, з метою встановлення причин пожежі, будуть направлені на експертизу”, — йдеться в повідомленні.
Також слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 194 КК України “Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки”.
Окрім того, Денис Янтарь на своїй сторінці у Facebook висловив декілька припущень щодо причини підпалу.
“В мене всього два припущення, хто міг це зробити, поки абстрактно зазначу: політичні опоненти чи криміналітет. По лінії поліції слабко вірю в успіх, пошукаємо трошки по іншому...”, — написав він.
Нагадаємо, в Одесі адвокату підпалили авто.