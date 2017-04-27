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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главе "государственного банка" ЛНР "сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 9554 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Луганской области заочно сообщено о подозрении главе так называемого "государственного банка" ЛНР ". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Главе "государственного банка" ЛНР "сообщено о подозрении

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого" директора "Государственного банка" ЛНР" по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2014 года гражданин Украины инициировал и дал согласие на назначение себя на должность "директора государственного банка" ЛНР", которую сейчас занимает в так называемом органе исполнительной власти террористической организации.

С декабря 2014 года и до сих пор он выполняет обязанности должностного лица незаконно созданного органа, действующего в пользу "ЛНР", и обеспечивает условия работы платежной системы на территории Луганской области, которая в настоящее время неподконтрольна украинской власти.

Также указанное лицо действует в поддержку террористической организации, а именно регулирует осуществление любых валютно-обменных операций и работу по открытию и ведению счетов псевдогосударственных институтов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и физических лиц.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области  с целью уклонения от уголовной ответственности, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, и начато специальное досудебное расследование.

Напомним, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН 26 апреля, канал финансирования террористической организации "ДНР" перекрыли в Киеве.

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