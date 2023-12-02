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Очень важно, чтобы глава Китая поддержал Украину - Зеленский

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 13:15  •  16708 просмотра

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Президент Украины Зеленский подчеркивает важность поддержки главой КНР Си Цзиньпином украинского суверенитета и международных норм, таких как ядерная безопасность и территориальная целостность. Зеленский также хочет, чтобы Китай поддержал украинскую "Формулу мира".

Очень важно, чтобы глава Китая Си Цзиньпинь поддержал Украину. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в  интервью Associated Press, передает корреспондент УНН.

Я думаю, что очень важно, чтобы президент Си Цзиньпин поддержал Украину. Безусловно он будет балансировать через свои исторические отношения и экономические и тому подобное. Но есть вещи безусловные, в таких вещах нет исключений к человеку, или к государству. Есть только политика, она справедливая, или она вне любого закона

- сказал Зеленский.

Детали

Президент перечислил безусловные вещи, которые, по его мнению, иностранные лидеры должны поддерживать.

"Есть безусловные вещи - это ядерная безопасность, территориальная целостность, суверенитет государства, справедливость, вызовы из-за депортации детей, пищевая безопасность. Безусловные вещи, которые я считаю, что лидеры должны поддерживать. Даже если у них достаточно и нет дефицита с зерном, кукурузой, подсолнечником, они понимают, что есть вещи, которые являются красными линиями. Которые нельзя переходить. Поэтому с этой стороны я хотел бы, чтобы Китай поддержал Формулу мира", - отметил Зеленский.

Дополнение

В апреле 2023 года Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Лидер Китая Си не посещал Украину с начала полномасштабного вторжения. Европейские лидеры призывали Си Цзиньпина по крайней мере поговорить по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но китайский лидер до апреля не делал этого.

Украина публично пригласила Китай присоединиться к украинской "формуле мира".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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