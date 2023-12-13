Очаков ночью подвергся вражеским артиллерийским ударам - ОВА

Очаков в Николаевской области ночью подвергся вражескому удару из артиллерии, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Ночью, 13 декабря, в 04:02 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Также, по его словам, вчера, 12 декабря, в 11:00 и сегодня, 13 декабря, в 04:15 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по селу Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed, почти все в Одесской области, и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.