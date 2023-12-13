Очаков ночью подвергся вражеским артиллерийским ударам - ОВА
Киев • УНН
Очаков и Солончаки Николаевской области были обстреляны вражеской артиллерией, пострадавших нет
Очаков в Николаевской области ночью подвергся вражескому удару из артиллерии, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Ночью, 13 декабря, в 04:02 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет
Также, по его словам, вчера, 12 декабря, в 11:00 и сегодня, 13 декабря, в 04:15 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по селу Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed, почти все в Одесской области, и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.
Очаков ночью подвергся вражеским артиллерийским ударам - ОВА
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