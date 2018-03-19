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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 2242 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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ОБСЕ: выборы в России противоречат международным нормам

ОБСЕ: выборы в России противоречат международным нормам

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Ограничение прав кандидатов на выборах президента РФ противоречат международным стандартам. Об этом заявил специальный координатор, который возглавляет команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в России, Михаэль Георг Линк, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Ограничение прав кандидатов на выборах президента РФ противоречат стандартам ОБСЕ и международным стандартам и ограничивают инклюзивность процесса регистрации кандидатов", - сказал Михаэль Георг Линк, выступая с отчетом миссии на презентации предварительных выводов и заключений наблюдателей за выборами президента РФ.

По словам представителя ОБСЕ, "в целом день выборов прошел организованно, несмотря на недостатки, касающиеся принципа тайны голосования и прозрачности подсчета".

Кроме того, наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ зафиксировали семь вбросов на выборах президента РФ.

"В докладе отражено, что их было семь, наши наблюдатели их зафиксировали", - заявил глава миссии Ян Петерсон на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, фиксировали ли наблюдатели БДИПЧ случаи вброса.

Как сообщают другие российские СМИ, в ОБСЕ зафиксировали, среди прочего, что из большого количества обращений в ЦИК, учреждение классифицировало как жалобы 420, но рассмотрело и опубликовало только две.

Напомним, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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