ОБСЕ: выборы в России противоречат международным нормам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Ограничение прав кандидатов на выборах президента РФ противоречат международным стандартам. Об этом заявил специальный координатор, который возглавляет команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в России, Михаэль Георг Линк, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Ограничение прав кандидатов на выборах президента РФ противоречат стандартам ОБСЕ и международным стандартам и ограничивают инклюзивность процесса регистрации кандидатов", - сказал Михаэль Георг Линк, выступая с отчетом миссии на презентации предварительных выводов и заключений наблюдателей за выборами президента РФ.
По словам представителя ОБСЕ, "в целом день выборов прошел организованно, несмотря на недостатки, касающиеся принципа тайны голосования и прозрачности подсчета".
Кроме того, наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ зафиксировали семь вбросов на выборах президента РФ.
"В докладе отражено, что их было семь, наши наблюдатели их зафиксировали", - заявил глава миссии Ян Петерсон на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, фиксировали ли наблюдатели БДИПЧ случаи вброса.
Как сообщают другие российские СМИ, в ОБСЕ зафиксировали, среди прочего, что из большого количества обращений в ЦИК, учреждение классифицировало как жалобы 420, но рассмотрело и опубликовало только две.
Напомним, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.