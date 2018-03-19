ОБСЄ: вибори в Росії суперечать міжнародним нормам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Обмеження прав кандидатів на виборах президента РФ суперечать міжнародним стандартам. Про це заявив спеціальний координатор, який очолює команду короткострокових спостерігачів місії ОБСЄ на президентських виборах в Росії, Міхаель Георг Лінк, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Обмеження прав кандидатів на виборах президента РФ суперечать стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам і обмежують інклюзивність процесу реєстрації кандидатів", - сказав Міхаель Георг Лінк, виступаючи зі звітом місії на презентації попередніх висновків і висновків спостерігачів за виборами президента РФ.
За словами представника ОБСЄ, "в цілому день виборів пройшов організовано, не дивлячись на недоліки, що стосуються принципу таємниці голосування та прозорості підрахунку".
Крім того, спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зафіксували сім вкидань на виборах президента РФ.
"У доповіді відображено, що їх було сім, наші спостерігачі їх зафіксували", - заявив глава місії Ян Петерсон на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання, чи фіксували спостерігачі БДІПЛ випадки вкидання.
Як повідомляють інші російські ЗМІ, в ОБСЄ зафіксували, поміж іншого, що з великої кількості звернень до ЦВК, установа класифікувала як скарги 420, але розглянула і опублікувала лише дві.
Нагадаємо, чинний президент Росії Володимир Путін лідирує на виборах глави держави, набираючи 76,65% голосів після обробки 99% підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій.