Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США
Киев • УНН
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с американскими чиновниками, чтобы обсудить соглашение о безопасности между Украиной и США, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу Украины, а также подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.
Детали
Во время встречи обсудили подготовку соглашения по безопасности между Украиной и США и скоординировали шаги по дальнейшей работе над этим документом.
Также сосредоточились на усилении санкций в отношении банковского сектора, оборонного комплекса и атомной промышленности государства-агрессора РФ и использовании в пользу Украины замороженных российских активов.
Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США17 апреля 2024, 10:43 • 21605 просмотров
Андрей Ермак проинформировал о подготовке к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года.
Дополнение
Кроме того, руководитель ОП поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи для Сил обороны.
Это очень важное решение для Украины, для наших людей. Мы благодарны за поддержку пакета помощи
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами Америки.
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