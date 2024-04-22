Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали

Во время встречи обсудили подготовку соглашения по безопасности между Украиной и США и скоординировали шаги по дальнейшей работе над этим документом.

Также сосредоточились на усилении санкций в отношении банковского сектора, оборонного комплекса и атомной промышленности государства-агрессора РФ и использовании в пользу Украины замороженных российских активов.

Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Андрей Ермак проинформировал о подготовке к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года.



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Кроме того, руководитель ОП поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи для Сил обороны.

Это очень важное решение для Украины, для наших людей. Мы благодарны за поддержку пакета помощи - заявил Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами Америки.