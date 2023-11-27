Обсудили механизм конфискации замороженных российских активов: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Вице-президентом Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юровой. Об этом украинский политик рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Шмыгаль подчеркнул, что несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает реформы, необходимые для интеграции в Европейский Союз.

Уже в ближайшее время мы настроены завершить выполнение законодательных шагов, определенных в Отчете Еврокомиссии в рамках Пакета расширения - говорится в заметке.

Также он добавил, что решение об открытии переговоров с Украиной по вступлению в ЕС имеет решающее значение, в частности в контексте восстановления нашей страны.

Дополнение

Премьер-министр Украины отметил, что отдельной темой для разговора является ответственность России за ее действия в Украине.

Рассчитываем на нашу дальнейшую эффективную работу с ЕС над разработкой механизма конфискации замороженных российских активов. Принцип "Россия заплатит" должен воплотиться в жизнь уже в следующем году. Подчеркнул также необходимость создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства рф - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы обсудить российские преступления, открыть выставку виртуальной реальности и принять участие в заседании Совета Украина-НАТО.