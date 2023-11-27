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Обсудили механизм конфискации замороженных российских активов: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 16:47  •  18864 просмотра

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Несмотря на продолжающуюся войну, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил приверженность евроинтеграционным реформам и обсудил с вице-президентом ЕС Верой Юровой вопрос ответственности России и конфискации активов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Вице-президентом Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юровой. Об этом украинский политик рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали 

Шмыгаль подчеркнул, что несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает реформы, необходимые для интеграции в Европейский Союз.

Уже в ближайшее время мы настроены завершить выполнение законодательных шагов, определенных в Отчете Еврокомиссии в рамках Пакета расширения

 - говорится в заметке.

Также он добавил, что решение об открытии переговоров с Украиной по вступлению в ЕС имеет решающее значение, в частности в контексте восстановления нашей страны. 

Дополнение

Премьер-министр Украины отметил, что отдельной темой для разговора является ответственность России за ее действия в Украине.

Рассчитываем на нашу дальнейшую эффективную работу с ЕС над разработкой механизма конфискации замороженных российских активов. Принцип "Россия заплатит" должен воплотиться в жизнь уже в следующем году. Подчеркнул также необходимость создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства рф

 - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы обсудить российские преступления, открыть выставку виртуальной реальности и принять участие в заседании Совета Украина-НАТО.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Обговорили механізм конфіскації заморожених російських активів: Шмигаль зустрівся із віцепрезидентом Єврокомісії
They discussed the mechanism of confiscation of frozen Russian assets: Shmyhal meets with Vice President of the European Commission
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Обсудили механизм конфискации замороженных российских активов: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии

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