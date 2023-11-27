Обсудили механизм конфискации замороженных российских активов: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии
Киев • УНН
Несмотря на продолжающуюся войну, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил приверженность евроинтеграционным реформам и обсудил с вице-президентом ЕС Верой Юровой вопрос ответственности России и конфискации активов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Вице-президентом Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юровой. Об этом украинский политик рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Шмыгаль подчеркнул, что несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает реформы, необходимые для интеграции в Европейский Союз.
Уже в ближайшее время мы настроены завершить выполнение законодательных шагов, определенных в Отчете Еврокомиссии в рамках Пакета расширения
Также он добавил, что решение об открытии переговоров с Украиной по вступлению в ЕС имеет решающее значение, в частности в контексте восстановления нашей страны.
Дополнение
Премьер-министр Украины отметил, что отдельной темой для разговора является ответственность России за ее действия в Украине.
Рассчитываем на нашу дальнейшую эффективную работу с ЕС над разработкой механизма конфискации замороженных российских активов. Принцип "Россия заплатит" должен воплотиться в жизнь уже в следующем году. Подчеркнул также необходимость создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства рф
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы обсудить российские преступления, открыть выставку виртуальной реальности и принять участие в заседании Совета Украина-НАТО.
Обсудили механизм конфискации замороженных российских активов: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии
Несмотря на продолжающуюся войну, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил приверженность евроинтеграционным реформам и обсудил с вице-президентом ЕС Верой Юровой вопрос ответственности России и конфискации активов.
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