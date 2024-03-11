Обсудили экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность: состоялось заседание украинско-польской межправительственной комиссии
Киев • УНН
Украина и Польша провели межправительственную встречу во Львове, где обсудили сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, энергетики, экологии, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры и кредитования. Также стороны договорились о модернизации пункта пропуска "Шегини".
Сегодня, 11 марта, во Львове состоялось заседание украинско-польской межправительственной еомиссии по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что украинскую делегацию возглавляла вице-премьер-министр Ирина Верещук. Делегацию Польши возглавил министр экономического развития и технологий Республики Польша Кшиштоф Гетьман.
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Стороны обсудили сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, энергетики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры, в кредитном секторе и таможенной сфере, оборонной промышленности, ветеранской политики.
Участники заседания рассмотрели состояние и условия реализации проекта строительства нефтепровода Броды - Адамово и подтвердили стратегическое значение проекта для укрепления энергетической безопасности Украины и Польши, а также других стран региона.
Кроме того, по результатам заседания была достигнута договоренность о модернизации пункта пропуска "Шегини".
Ирина Верещук поблагодарила присутствующих за совместную работу и выразила надежду, что Комиссия станет одной из площадок активизации сотрудничества между Украиной и Республикой Польша.
Уверена, что все договоренности, достигнутые по результатам нашего заседания, будут внедрены и окажут значительное влияние на дальнейшее развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества между нашими странами
Напомним
Украина предлагает Польше провести в этом месяце совместные межведомственные переговоры с представителями профильных аграрных ассоциаций обеих стран для налаживания конструктивных отношений между украинскими и польскими аграриями.
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