Российские войска обстреляли пригород Херсона. В результате атаки погиб 68-летний мужчина, 73-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговую травму. Спасатели и медики оказали помощь на месте.
Под утро армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла пригород Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 68 лет. Его тело из-под завалов достали спасатели.
У 73-летней женщины контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.
На ТОТ Херсонщини вода не придатна до будь-якого використання - Центр нацспротиву28 июля 2024, 14:18 • 30724 просмотра