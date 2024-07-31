Под утро армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла пригород Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 68 лет. Его тело из-под завалов достали спасатели.

У 73-летней женщины контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

На ТОТ Херсонщини вода не придатна до будь-якого використання - Центр нацспротиву