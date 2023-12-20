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Обстрел Донетчины: россияне повредили пожарную часть в Торецке

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 18:57  •  19811 просмотра

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Российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области, повредив пожарно-спасательную часть, но никто из личного состава не пострадал. Объекты энергетической инфраструктуры Украины также стали мишенью для обстрелов.

Вечером оккупанты ударили по Торецку в Донецкой области. В результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, пишет УНН.

Сегодня вечером российские войска обстреляли город Торецк. 

 - говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

По данным спасателей взрывной волной выбило окна и изуродовало внутреннюю отделку здания пожарно-спасательной части ГСЧС. 

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В ГСЧС также отметили, что к счастью, пострадавших среди личного состава нет.

Дополнительно

Оккупанты продолжают осуществлять террористические атаки по энергетическим объектам Украины - сегодня атаковали одну из теплоэлектростанций в прифронтовой области. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Обстріл Донеччини: росіяни пошкодили пожежну частину в Торецьку
Shelling in Donetsk region: Russians damage fire and rescue unit in Toretsk
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Обстрел Донетчины: россияне повредили пожарную часть в Торецке

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