Обстрел Донетчины: россияне повредили пожарную часть в Торецке

Вечером оккупанты ударили по Торецку в Донецкой области. В результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, пишет УНН.

Сегодня вечером российские войска обстреляли город Торецк. - говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

По данным спасателей взрывной волной выбило окна и изуродовало внутреннюю отделку здания пожарно-спасательной части ГСЧС.

В ГСЧС также отметили, что к счастью, пострадавших среди личного состава нет.

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Оккупанты продолжают осуществлять террористические атаки по энергетическим объектам Украины - сегодня атаковали одну из теплоэлектростанций в прифронтовой области.