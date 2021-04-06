Обыски продолжаются: в НАБУ поделились фото вещдоков с примищенння ОАСК и помещений адвокатов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Правоохранители продолжают следственные действия в помещении Окружного админсуда и по месту жительства адвокатов, которых задержали на получении 100 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.
Цитата
“Следственные действия в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов продолжаются. Вот несколько фото с места событий”, — сообщили в НАБУ, поделившись соответствующими фотографиями.
Детали
На обнародованных фото видно, в частности, несколько пачек долларовых купюр, которые явно обнаружили по месту проведения обысков.
В НАБУ добавили, что указанные адвокаты “обещали за 100 тыс. долл. США и через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия”.
Что было раньше
6 апреля 2021 года детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП Офиса Генерального прокурора разоблачены двое адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о брате председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка — Юрия.
В НАБУ считают, что полученные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.