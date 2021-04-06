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Обшуки тривають: у НАБУ поділились фото речдоків з приміщенння ОАСК та помешкань адвокатів

Обшуки тривають: у НАБУ поділились фото речдоків з приміщенння ОАСК та помешкань адвокатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Правоохоронці продовжують слідчі дії в приміщенні Окружного адмінсуду та за місцем проживання адвокатів, яких затримали на отриманні 100 тис. доларів неправомірної вигоди. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ, передає УНН.

Цитата

“Слідчі дії в приміщенні ОАСК та за місцем проживання адвокатів тривають. Ось кілька фото з місця подій”, — повідомили в НАБУ, поділившись відповідними світлинами.

Деталі

На оприлюднених фото видно, зокрема, декілька пачок доларових купюр, які вочевидь виявили за місцем проведення обшуків.

У НАБУ додали, що вказані адвокати “обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання”.

Що було раніше

6 квітня 2021 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу Генерального прокурора викрито двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка — Юрія.

У НАБУ вважають, що вилучені кошти мали бути передані для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Українські Національні Новини

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