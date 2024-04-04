Общий долг на рынке электроэнергии составляет около 53 млрд гривен - Кудрицкий

Общий долг между различными участниками рынка электрической энергии несколько снизился и сейчас составляет около 53 млрд гривен. Об этом во время брифинга рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

Он несколько уменьшился. Мы называли в декабре цифру в 60 млрд гривен, сейчас эта задолженность составляет порядка где-то 52-53 млрд гривен. Уменьшилась эта задолженность вследствие того, что частично с нами рассчитывались за передачу и диспетчеризацию. За те два тарифа, которые оплачивает бизнес. Долги на балансирующем рынке, к сожалению, продолжили расти и достигли сейчас более 31 млрд гривен

Напомним

Энергетики непрерывно работают над восстановлением энергообъектов не только в тех регионах, где сохраняются проблемы с энергоснабжением, а во всех регионах, которые так или иначе пострадали от атак. Сейчас уже начата подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения.