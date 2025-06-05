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Общественность инициирует проверку миллионных доходов грантовых активистов в войну: "они за деньги вредят государству"

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Политэксперт Олег Постернак отмечает необходимость проверки деятельности общественных активистов, особенно тех, кто участвует в лоббистских проектах и общественных советах стратегических предприятий, из-за вопросов нацбезопасности.

Общественность инициирует проверку миллионных доходов грантовых активистов в войну: "они за деньги вредят государству"

Правоохранители и уполномоченные органы должны провести аудит деятельности общественных активистов, которые реализуют лоббистские проекты и участвуют в общественных советах стратегических предприятий. Это вопрос национальной безопасности в условиях войны, – считает политический эксперт Олег Постернак, передает УНН.

"Активисты" осваивают миллионы долларов, реализуют лоббистские кампании в пользу различных бизнесов, политиков и иностранных правительств. Они влияют на увольнение и назначение министров, обеспечивают освещение уголовных дел в выгодном для одной из сторон свете и т.п. А вместо этого – не несут никакой ответственности за свои действия. В условиях войны это становится вопросом национальной безопасности", – написал Постернак.

Он отметил, что правоохранители и уполномоченные политические органы должны провести настоящий аудит деятельности "антикорра", "общественных советов" и "поборников демократии".

Одним из самых одиозных активистов эксперт назвал Виталия Шабунина, которому помогает Юрий Николов.

Известно, что USAID (когда он еще предоставлял гранты) за год заплатил шабунинскому Центру противодействия коррупции до 1,5 млн долларов. За эти средства можно было приобрести до 5000 fpv для войска. Но они ушли лично Шабунину с Николовым. Более 100 тыс. долларов в месяц", – отметил он.

За эти средства, по его мнению, Шабунин с компанией должны были помочь выстроить мощную антикоррупционные структуры в Украине, но этого не произошло.

"В итоге, Национальное антикоррупционное Бюро, якобы контролируемое Центром противодействия коррупции, проедает денег больше, чем ловит коррупционеров. В одном только 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров аж... 823 млн. грн. грн. В общем, последние скандалы с сотрудниками НАБУ, торгующими наркотиками, детективами, записывающими сомнительное состояние на родственников, – делают картину более "яркой". Ее дополняют судьи ВАКС, которые живут свою люксовую жизнь без угрызений совести", – отметил эксперт.

Постернак отметил, что от антикорра не отстают и другие сферы.

"За первые три года великой войны издание "Детектор-медиа" увеличило доход в 2,26 раза (с 34,2 млн. грн. в 2022 году до 73,4 млн. грн. на 2024 год). Владелец "Детектор-медиа" – Лигачева, работавшая и с санкционированным Порошенко, и с подозреваемым Коломойским. А сейчас – защищает демократию. Вернее – "всегда ее защищала". Ну да, верим-верим", – прокомментировал он.

Такая же ситуация, по словам эксперта, с еще одним вроде бы "вотчдогом" – Институтом массовой информации: ИМИ за первые три года великой войны увеличил доходы в 2,35 раза – с 26,2 до 61,77 млн грн.

По его мнению, в Украине сформировалась новая каста неприкосновенных.

"Грантоеды-невидимки" – активные участники лоббистских или черных пиар-кампаний на стороне отдельных институтов или политиков. Осваивают миллионы. Часто уклоняются или несут фиктивную службу. Давят на государство в войне. А еще есть различные общественные советы на предприятиях стратегических отраслей экономики и правоохранительных и судебных органах. Состоят они из одних и тех же активистов без какого-либо (!) опыта и компетенции в этих. И работают они неизвестно в чьи интересы. Точнее, известно на какие – на собственные, "карманные", – резюмировал Постернак.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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