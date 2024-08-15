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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Образовательный омбудсмен Горбачев уточнил информацию о своем увольнении

Образовательный омбудсмен Горбачев уточнил информацию о своем увольнении

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 10:04  •  15390 просмотра

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Сергей Горбачев заявил, что его еще не уволили с должности омбудсмена по образованию. Увольнение произойдет произойдет в ближайшие дни в связи с истечением 5-летнего срока полномочий, а не из-за претензий к его работе.

Сергей Горбачев уточнил, что пока его еще не уволили с должности образовательного омбудсмена. Однако это произойдет в ближайшие дни в связи с истечением срока его полномочий. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Мое ожидаемое скорое увольнение с должности образовательного омбудсмена никак не связано с какими-либо претензиями ко мне: просто 14 августа истек 5-летний срок полномочий (2019-2024)", - написал Горбачев.

Он напомнил, что образовательный омбудсмен назначается на срок 5 лет без права повторного назначения.

"Из Кабмина мне сообщили, что увольнение еще не произошло... Но оно точно будет в ближайшие дни", - добавил Горбачев.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин на своем внеочередном заседании уволил Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
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