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Оборонно-промышленная стратегия ЕС должна включать Украину - президент Еврокомиссии

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 13:59  •  11136 просмотра

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость включения Украины в оборонно-промышленную стратегию ЕС

Стратегия оборонной промышленности (EDIS) ЕС должна включать Украину - ее потребности и промышленный потенциал, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, пишет УНН.

Стратегический подход к нашей оборонной промышленности должен учитывать вопросы оборонного потенциала Украины, кроме наших собственных потребностей. Наша стратегия может быть полной только в том случае, если она будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал. Первым шагом для достижения этой цели является привлечение Украины к процессу консультаций по промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые наши оборонные программы, при необходимости с согласия Европейского парламента и Евросовета. Это не только поможет нам удовлетворить оборонные потребности Украины. Это также будет способствовать сближению и совместному планированию между нашими вооруженными силами и оборонной промышленностью

- указала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что "Украина – будущий член нашего Союза". "Она должна стать намного ближе к нам, намного быстрее. И мы должны использовать все наши инструменты, чтобы это произошло", - отметила глава Еврокомиссии.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили предложение о создании общеевропейской зоны оборонной промышленности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Оборонно-промислова стратегія ЄС має включати Україну - президент Єврокомісії
President of the European Commission: EU's Defence Industrial Strategy should include Ukraine
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