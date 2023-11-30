Оборонно-промышленная стратегия ЕС должна включать Украину - президент Еврокомиссии

Стратегия оборонной промышленности (EDIS) ЕС должна включать Украину - ее потребности и промышленный потенциал, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, пишет УНН.

Стратегический подход к нашей оборонной промышленности должен учитывать вопросы оборонного потенциала Украины, кроме наших собственных потребностей. Наша стратегия может быть полной только в том случае, если она будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал. Первым шагом для достижения этой цели является привлечение Украины к процессу консультаций по промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые наши оборонные программы, при необходимости с согласия Европейского парламента и Евросовета. Это не только поможет нам удовлетворить оборонные потребности Украины. Это также будет способствовать сближению и совместному планированию между нашими вооруженными силами и оборонной промышленностью