Оборонно-промышленная стратегия ЕС должна включать Украину - президент Еврокомиссии
Киев • УНН
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость включения Украины в оборонно-промышленную стратегию ЕС
Стратегия оборонной промышленности (EDIS) ЕС должна включать Украину - ее потребности и промышленный потенциал, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, пишет УНН.
Стратегический подход к нашей оборонной промышленности должен учитывать вопросы оборонного потенциала Украины, кроме наших собственных потребностей. Наша стратегия может быть полной только в том случае, если она будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал. Первым шагом для достижения этой цели является привлечение Украины к процессу консультаций по промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые наши оборонные программы, при необходимости с согласия Европейского парламента и Евросовета. Это не только поможет нам удовлетворить оборонные потребности Украины. Это также будет способствовать сближению и совместному планированию между нашими вооруженными силами и оборонной промышленностью
Она подчеркнула, что "Украина – будущий член нашего Союза". "Она должна стать намного ближе к нам, намного быстрее. И мы должны использовать все наши инструменты, чтобы это произошло", - отметила глава Еврокомиссии.
Напомним
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