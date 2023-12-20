Оборонные нужды, гуманитарное разминирование и восстановление Украины: Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский поблагодарил премьер-министра Новой Зеландии за поддержку против россии и обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и восстановления. Они также обсудили предстоящий Глобальный саммит мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Марком Лаксоном, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил Премьер-министра за военную, финансовую и гуманитарную помощь, которую предоставляет Новая Зеландия Украине в условиях полномасштабного вторжения россии. Была выражена уверенность в дальнейшей всесторонней поддержке нашего государства со стороны нового новозеландского правительства.
Президент высоко оценил четкую поддержку нашего государства со стороны Новой Зеландии на международных площадках, введение санкций против россии, приобщение к деятельности Контактной группы в формате "Рамштайн" и участие в юридически-правовых процессах по привлечению государства-агрессора к ответственности.
Во время разговора обсуждались оборонные потребности Украины с учетом актуальной ситуации на фронте, дальнейшее сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования, а также привлечение Новой Зеландии к проектам по восстановлению нашей страны.
Зеленский проинформировал о достигнутом Украиной прогрессе в восстановлении свободы судоходства в Черном море и обеспечении работы специального морского коридора.
Отдельное внимание было уделено вопросам реализации Украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира.
Оборонные нужды, гуманитарное разминирование и восстановление Украины: Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии
Президент Украины Зеленский поблагодарил премьер-министра Новой Зеландии за поддержку против россии и обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и восстановления. Они также обсудили предстоящий Глобальный саммит мира.
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