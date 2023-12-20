Оборонные нужды, гуманитарное разминирование и восстановление Украины: Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Марком Лаксоном, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Премьер-министра за военную, финансовую и гуманитарную помощь, которую предоставляет Новая Зеландия Украине в условиях полномасштабного вторжения россии. Была выражена уверенность в дальнейшей всесторонней поддержке нашего государства со стороны нового новозеландского правительства.

Президент высоко оценил четкую поддержку нашего государства со стороны Новой Зеландии на международных площадках, введение санкций против россии, приобщение к деятельности Контактной группы в формате "Рамштайн" и участие в юридически-правовых процессах по привлечению государства-агрессора к ответственности.

Во время разговора обсуждались оборонные потребности Украины с учетом актуальной ситуации на фронте, дальнейшее сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования, а также привлечение Новой Зеландии к проектам по восстановлению нашей страны.

Зеленский проинформировал о достигнутом Украиной прогрессе в восстановлении свободы судоходства в Черном море и обеспечении работы специального морского коридора.

Отдельное внимание было уделено вопросам реализации Украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира.