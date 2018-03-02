Ограничения на въезд грузовиков в несколько облцентров сняли

"По состоянию на 9:30 2 марта снято ограничение на въезд крупногабаритных транспортных средств в города Кропивницкий, Николаев, Херсон", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели предупредили, что сложные погодные условия 3 марта могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнениям работы электрических сетей, коммунального хозяйства.